E’ una modella ucraina 21enne l’altra vittima della tragedia di Pasqua. Identificati i resti di Anna Kraevskaya, morta carbonizzata nella Ferrari con il deejay 40enne Hysni Qestaj.

È una modella di origine ucraina l’altra vittima del terribile incidente avvenuto la mattina di Pasqua lungo la bretella autostradale Santhià-Ivrea. Si tratta di Anna Kraevskaya, 21 anni. Era accanto all’uomo che guidava la Ferrari, Hysni Qestaj, un deejay 40enne residente a Villeneuve, Svizzera.

Anna Kraevskaya è stata identificata tramite una denuncia di scomparsa presentata alla polizia svizzera. I corpi straziati sono stati identificati dalla polizia italiana. Qestaj aveva lavorato in un club svizzero fino a poco prima dell’incidente. L’uomo, sposato e padre di due figli, è deceduto assieme alla modella.

L’incidente nella mattinata di Pasqua

La Ferrari viaggiava in direzione del confine svizzero. L’auto, a causa della velocità, ha perso aderenza e si è spezzata in due. Una ruota è rimbalzata a decine di metri di distanza. Il muso dell’auto è praticamente scomparso nello schianto ed è stato consumato dal rogo. Nonostante l’intervento immediato delle autorità, non c’è stato nulla da fare per le vittime.

Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragedia. Non sembrano esserci coinvolti altri veicoli nell’incidente. Tuttavia le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell’incidente.

