Accoltella moglie e figlio al culmine di una lite in famiglia

Indagini in corso a Tortona, nell’Alessandrino, dove l’altro giorno un padre di famiglia di 45 anni ha ferito con un coltello la moglie 51enne e il figlio 23enne. Sotto choc la figlia, presente in casa durante l’episodio di violenza, ma indenne dalla furia del padre. I due feriti sono stati portati in ospedale con codice rosso, ma non sono in pericolo di vita. La moglie è ferita alla schiena, il figlio all’addome.

Il fatto è accaduto intorno all’ora di pranzo di domenica, anche se al momento restano ignoti i motivi che hanno portato l’uomo a brandire un coltello e a ferire i congiunti.

L’allarme dei vicini

Sono stati alcuni vicini di casa a dare l’allarme: sul posto sono intervenuti sia i carabinieri, sia gli operatori sanitari che hanno preso in cura la moglie e i due figli. I militari hanno raccolto una serie di elementi e di testimonianze per cercare di ricostruire l’accaduto.

L’uomo è stato arrestato per il reato di tentato omicidio. Si vedrà nei prossimi giorni che piega prenderà la vicenda legale, e in particolare se il reato resterà questo o verrà derubricato in quello meno grave di lesioni.

