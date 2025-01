Accoltella la padrona perché il suo cane abbaia: arrestato per tentato omicidio. In manette un 72enne, la donna ferita al collo e all’addome.

Accoltella la padrona perché il suo cane abbaia: arrestato per tentato omicidio

Arrestato nella notte di Capodanno per aver accoltellato una donna che stava portando a spasso il cane con un amico a Torino. Il protagonista di questa assurda e drammatica vicenda è un 72enne, ora arrestato per tentato omicidio dalla polizia di Stato. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

E’ la sera del 31 dicembre quando gli gli agenti della squadra volante vengono chiamati per un’emergenza. Quando giungono sul posto, la vittima è già su un’ambulanza con un taglio sul collo, verrà poi trasportata in ospedale e ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva.

LEGGI ANCHE: Due giovanissimi arrestati per le coltellate di Gattinara

Scattano le manette

I poliziotti scoprono che a ferirla è stato un residente della zona che, sceso di casa, avrebbe accoltellato al collo e all’addome la donna. Il motivo? Secondo l’aggressore il cane della donna abbaiava troppo ed era rumoroso.

Ma si tratta di un odio covato da tempo e scaturito nel più tragico dei modi in un giorno di festa: già in passato infatti tra i due c’erano già stati litigi legati al cane. In ogni caso, la procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook