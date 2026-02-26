Addio a nonna Maria Carmela: a 113 anni era la più anziana del Piemonte. Intanto la postuese Margherita Vercelletto entra tra i primi 50 più longevi d’Italia.

Addio a nonna Maria Carmela: a 113 anni era la più anziana del Piemonte

Si è spenta nei gioprni scorsi all’ospedale di Galliate Maria Carmela Ricci, persona più anziana di Novara e dell’intero Piemonte. Avrebbe compiuto 114 anni il prossimo 16 aprile. Con i suoi 113 anni era anche la terza persona più longeva d’Italia.

Originaria della Campania, Maria Carmela era nata a San Bartolomeo in Galdo, in provincia di Benevento, nell’aprile del 1912, a pochi giorni dal naufragio del Titanic. Un’esistenza che ha attraversato oltre un secolo di storia, dai primi anni del Novecento fino ai giorni nostri, passando per eventi che hanno segnato profondamente il mondo.

L’arrivo in Piemonte

Giovanissima lasciò la sua terra d’origine per trasferirsi in Piemonte, dove avrebbe costruito la propria vita e messo radici definitive, diventando novarese d’adozione. Viveva all’ombra della Cupola di San Gaudenzio, simbolo della città che l’ha accolta e accompagnata per decenni.

Nel corso dei suoi 113 anni Maria Carmela ha attraversato due guerre mondiali. Non solo: ha visto susseguirsi il Regno d’Italia, la nascita della Repubblica e le trasformazioni politiche e sociali che hanno ridisegnato il Paese e il mondo intero. Più di dieci papi, re, presidenti e capi di governo si sono alternati durante la sua lunghissima vita.

Margherita entra nella “top 50”

Intanto nonna Margherita Vercelletto di Postua, la persona più anziana della nostra zona, è entrata da qualche giorno nei primi 50 posti della graduatoria nazionale delle persone più longeve. Nata il 2 maggio del 1917, sta per raggiungere quota 109 anni.

