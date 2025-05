Addio al dolce sorriso di Arianna, aveva solo 29 anni. La giovane vittima di un incidente ferroviario nel Vercellese: sconcerto nella comunità.

Addio al dolce sorriso di Arianna, aveva solo 29 anni

La comunità di Livorno Ferraris è avvolta da un profondo dolore per la tragica scomparsa di Arianna Cavallaro, venuta a mancare a soli 29 anni in seguito a un incidente ferroviario avvenuto lunedì scorso. La notizia ha scosso l’intera comunità, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata.

Arianna era una giovane donna solare, dallo sguardo vivace e dal sorriso contagioso. La sua presenza era un raggio di luce per amici, familiari e colleghi: sempre pronta a offrire affetto, supporto e gentilezza. La sua capacità di portare gioia e di affrontare la vita con entusiasmo e determinazione la rendeva una persona speciale, amata da tutti.

Un dolore condiviso dalla comunità

La mamma Grazia, il papà Salvatore, i fratelli Ilario con Jennifer e Andrea con Anna Rita, insieme ai nipoti Leonardo, Gabriele, Lorenzo e Rosario, piangono oggi la perdita di Arianna. Era profondamente legata alla sua famiglia, ai parenti, agli zii e ai cugini, che ora si stringono attorno al ricordo di una ragazza indimenticabile.

In queste ore, tutta Livorno Ferraris si unisce al loro dolore. La comunità ha dimostrato grande vicinanza, partecipando con messaggi, fiori e gesti di affetto, per onorare la memoria di Arianna.

Il rosario e i funerali

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, amici e conoscenti potranno stringersi intorno alla famiglia in occasione della celebrazuione del funerale nella chiesa parrocchiale, a partire dalle 15.30. Sarà l’occasione per dare l’ultimo saluto ad Arianna e per ricordare insieme la bellezza, la gioia e la profonda umanità che l’hanno sempre caratterizzata.

Il ricordo di Arianna continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha amata. Una giovane donna piena di sogni e progetti, capace di lasciare un segno profondo nella vita di chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarla.

