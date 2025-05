Travolta dal treno a Livorno Ferraris, era poco più che ventenne. La ragazza era stata investita sulla linea Torino-Milano. La comunità si stringe attorno alla famiglia.

E’ una giovane poco più che ventenne la persona travolta dal treno a Livorno Ferraris nei giorni scorsi. La ragazza abitava nel Vercellese. In questi giorni tanti i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12.30 di lunedì 19 maggio, alla stazione di Livorno Ferraris. La ragazza era stata investita da un treno in transito sulla linea Torino Milano. L’incidente aveva quindi reso necessaria l’immediata sospensione della circolazione ferroviaria sulla tratta interessata. In questo modo si sono permessi gli accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria.

L’ipotesi del gesto volontario

Al momento l’ipotesi più accreditata resta quella di un gesto volontario, ma sono ancora in corso gli accertamenti da parte della polizia ferroviaria e autorità competenti.

L’investimento aveva coinvolto due convogli: un treno regionale diretto a Milano, che ha investito la donna; e un treno partito da Milano e diretto a Torino, rimasto bloccato lungo il tragitto. A causa dell’incidente, la circolazione era stata sospesa per circa quattro ore. Nonostante l’annuncio da parte di Trenitalia Regionale di un servizio sostitutivo con autobus, tale misura non è stata attivata, provocando ulteriori difficoltà per i passeggeri in attesa.

