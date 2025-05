Oggi l’addio a Rebecca Di Siena, morta a 25 anni per un incidente di moto. La giovane è finita contro il pilastro di un cancello: era stata campionessa di ginnastica ritmica.

Doloro nel Biellese per Rebecca Di Siena, 25 anni, giovane promessa della ginnastica ritmica e brillante laureata in ingegneria energetica e nucleare al Politecnico di Torino. La sua vita si è spezzata improvvisamente a causa di un tragico incidente stradale, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia e in tutta la comunità. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio, l’ultimo saluto con una benedizione nella sala del Commiato della casa funeraria Destefanis a Biella. Dopo la cerimonia, la giovane è stata accompagnata al tempio crematorio per l’ultimo saluto. Lo riporta la Provincia di Biella.

“Rimarrai sempre nei nostri cuori”, hanno scritto mamma Elena Piccinini e papà Roberto nell’epigrafe, ricordando con amore e dolore una figlia straordinaria. Rebecca lascia anche il fratello Jacopo, il nonno Nicola, gli zii Giorgia, Giulio e Luca con le rispettive famiglie, e gli affezionati amici Violetta, Pietro e Fabio.

Una promessa della ginnastica ritmica

Rebecca era stata una punta di diamante nel mondo della ginnastica ritmica biellese: aveva conquistato titoli italiani, medaglie e promozioni, affrontando allenamenti durissimi ma sempre con il sorriso e una grande determinazione. Parallelamente, aveva completato con successo gli studi universitari, includendo anche un’esperienza internazionale a Chicago, e stava per iniziare una nuova avventura professionale a Bolzano, dove stava cercando casa.

L’incidente di mercoledì

Secondo la ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, nella serata di mercoledì la ragazza stava percorrendo un tratto di strada a Occhieppo Inferiore in sella alla sua moto quando, all’altezza di una curva, avrebbe perso il controllo del mezzo. Ed è finita per schiantarsi violentemente contro il pilone del cancello di una ditta. Un impatto molto violento che purtroppo non le dato scampo.

