Allarme lungo l’autostrada A4 per una vettura in fiamme. Intervento dei vigili del fuoco all’altezza di Carisio, salvo il conducente.

Allarme lungo l’autostrada A4 per una vettura in fiamme

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 29 marzo, lungo l’autostrada A4 Torino-Milano, dove un’autovettura è stata interessata da un incendio mentre percorreva la carreggiata in direzione Milano. L’episodio si è verificato all’altezza del chilometro 55+100, nel territorio comunale di Carisio.

Secondo quanto riferito nel report dei soccorsi, l’allarme è scattato nel corso del pomeriggio e sul posto sono rapidamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, supportate dai volontari di Santhià. All’arrivo, i pompieri si sono trovati di fronte a un rogo che aveva già avvolto il veicolo e che nel frattempo si era propagato anche alle sterpaglie presenti ai margini della carreggiata.

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L’intervento degli operatori

Le operazioni si sono concentrate inizialmente sul contenimento delle fiamme per evitare ulteriori estensioni dell’incendio, complice anche la presenza di vegetazione secca. Una volta circoscritto il rogo, i vigili del fuoco hanno provveduto alla completa estinzione e alla successiva messa in sicurezza dell’area, così da scongiurare eventuali riprese.

Non risultano persone ferite, ma l’episodio ha inevitabilmente causato rallentamenti alla circolazione lungo il tratto interessato, con disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto erano presenti anche una pattuglia della polizia stradale, che ha gestito la viabilità e avviato gli accertamenti del caso, e il personale della società autostradale per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

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