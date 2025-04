Allevatore ruba piante in giro per il paese: denunciato. L’uomo si serviva del suo trattore per fare razzia in appezzamenti pubblici e privati.

I cittadini ne avevano abbastanza: in paese non si contavano più le azioni di danneggiamento e successivo taglio di piante in terreni demaniali ma anche in appezzamenti privati. Atti ormai sistematici che hanno indotto i resident9i di Mongrando, centro del Biellese, a segnalare il fenomeno all’ente Parco e al Comune. I quali si sono attivati chiedendo la collaborazione dei carabinieri forestali al fine di individuare i responsabili. Lo riporta La Provincia di Biella.

L’attività investigativa congiunta ha permesso di indentificare un allevatore di 63 anni che con il suo trattore operava nei terreni demaniali, in quelli di proprietà del Comune di Mongrando, ed anche privati, senza alcuna autorizzazione o permesso.

Una lunga sequela di reati

Secondo quanto ricostruito, l’uomo non solo operava danneggiando e tagliando piante senza alcun diritto, ma ne asportava il materiale legnoso, effettuava anche scavi e riporti di terra che gli consentiva di accedere con mezzi agricoli nell’alveo dei torrenti.

Ora i carabinieri forestali, l’ente Parco e il Comune stanno procedendo con ulteriori verifiche volte anche alla quantificazione dei danni cagionati. Il responsabile è stato già segnalato all’Autorità Giudiziaria per vari reati: scavi e movimento terra per l’accesso in alveo e asportazione di piante, opere edili senza autorizzazione, furto aggravato, invasione di terreni, danneggiamento e

deturpamento di bellezze naturali, e pure smaltimento illecito di rifiuti.

