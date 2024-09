Alpinisti dispersi sul Monte Bianco, il maltempo ha fermato i tentativi di soccorso. Si tratta di due cordate, una italiana, ferma poco sotto la vetta, e una sudcoreana.

Il maltempo, proseguito per tutta la giornata di ieri, domenica 8 settembre, ha impedito portare soccorso a quattro alpinisti che risultano dispersi sul versante francese del Monte Bianco da sabato. Si tratta di due cordate diverse, una italiana e l’altra sudcoreana, composta ognuna da due persone. Il passare delle ore rende la situazione sempre più complessa e drammatica. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

I due italiani, un lombardo e una ligure quarantenni, che avevano chiesto aiuto riferendo di essere impossibilitati a proseguire e a rischio di ipotermia, sono bloccati sotto la vetta del Monte Bianco, a quota 4.600 metri circa, nella zona del Dôme du Goûter. Ora i soccorritori non riescono più a mettersi in contatto con loro: i telefoni sono spenti, facilmente scaricatisi.

Oggi nuovi tentativi

La coppia di alpinisti era partita nella notte tra venerdì e sabato dal rifugio des Cosmiques, per l’ascensione lungo la via “normale” francese. Dopo vari tentativi di soccorrerli nel pomeriggio di sabato, uno dei quali svolto anche dal Soccorso Alpino Valdostano (con la Centrale Unica del Soccorso che ha inizialmente localizzato la posizione degli alpinisti), oggi i gendarmi francesi hanno tentato di mettere in campo due squadre a terra.

Una dall’Aiguille de Midi, che ha dovuto desistere per la bufera, e l’altra dal rifugio del Goûter, costretta a fare rientro, dopo aver raggiunto quota 4.200 metri, per il forte vento e la scarsa visibilità che imperversavano in quota. I familiari sono arrivati a Chamonix e restano in contatto con i gendarmi del Peloton. Dell’altra cordata, quella nord-coreana, non è nota la posizione. Oggi, i soccorritori, alla luce delle condizioni, valuteranno la possibilità di nuove operazioni.

