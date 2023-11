Altro bancomat razziato dalla banda: dopo Gattinara tocca a Saluggia. Stessa tecnica: lo sportello fatto saltare con l’acetilene, poi la fuga con il denaro.

Altro bancomat razziato dalla banda: dopo Gattinara tocca a Saluggia

A distanza di una settimana, torna la banda del bancomat. Dopo l’assalto a Gattinara dello scorso weekend, l’altra notte è stata la volta di Saluggia: sarebbe il quarto colpo di fila messo a segno con la stessa tecnica. Unica differenza, questa volta i malviventi non hanno scelto una filiale del Banco popolare Milano, bensì di Unicredit.

Come nei precedenti colpi, lo sportello è stato fatto saltare molto probabilmente immettendo dell’acetilene e poi facendola esplodere. Dopo di che i ladri si sono aperti la starda verso la cassa dei contanti, hanno arraffato il contenuto e si sono rapidamente allontanati in auto. Pochi minuti in tutto, quando le forze dell’ordine sono arrivate non c’era già più nessuno.

Partite le indagini

Difficile adesso dire che si tratta della stessa banda che ha colpito Gattinara (e in precedenza Borgo Ticino e Cerano), ma indubbiamente le analogie sono molte. Sono comunque partite le indagini da parte dei carabinieri: si spera che qualche indizio utile possa emergere dalla visione dei filmati registrati in quei frangenti dalle telecamere di sorveglianza.

Foto d’archivio