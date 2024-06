Arma dei carabinieri in lutto per un tenente morto a soli 45 anni. Il decesso in ospedale a seguito di un malore, era in servizio ad Alessandria.

Cordoglio nell’Arma dei carabinieri per la scomparsa di Diego Bonavera, tenente attualmente in servizio ad Alessandria. L’uomo è morto l’altro giorno all’ospedale “Policlinico di Monza” di Alessandria, dove era stato ricoverato in precedenza a seguito di un malore improvviso.

Originario di Diano Marina, dal 2023 comandava il Nucleo investigativo provinciale di Alessandria.

Una vita a servizio del territorio

Diego Bonavera si era arruolato nell’Arma nel settembre del 2000, iniziando una carriera che lo ha portato a operare in varie stazioni e ruoli. Dal 2001 al 2005 aveva prestato servizio alla stazione di Frabosa Soprana. Successivamente, tra il 2005 e il 2010, aveva servito alla Radiomobile di Mondovì ed Alassio.

Dopo aver completato il corso e ricevuto la promozione a maresciallo, era stato comandante del Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Cantù. Bonavera è stato quindi destinato ad Imperia. Qui, ha prestato servizio prima alla stazione cittadina, poi al Nucleo operativo della Compagnia. Infine, ad Alessandria ha assunto l’incarico che ha mantenuto fino alla sua promozione a tenente.

