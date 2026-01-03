Arona piange Chiara Costanzo, vittima della tragedia di Crans-Montana. Finora la ragazza era nella lista dei dispersi: aveva solo 16 anni.

Arona piange Chiara Costanzo, vittima della tragedia di Crans-Montana

Inizialmente nella lista dei dispersi, purtroppo è ora nell’elenco delle vittime. Arona e il circondario piangono Chiara Costanza, morta a soli 16 anni nella tragedia di Crans-Montana. Come riporta il Corriere di Novara, nelle prime ore successive all’incendio, Chiara risultava ufficialmente tra i dispersi. La famiglia aveva continuato ad aggrapparsi a una speranza dolorosa ma inevitabile. Ore di angoscia, sballottati tra mille pensieri, oscillando in pochi istanti dalla disperazione alla speranza.

Poi, il telefono che suona e la drammatica notizia, che crea un dolore che solo chi lo ha vissuto può comprendere.

Chi era Chiara Costanzo

Chiara Costanzo aveva 16 anni ed era originaria di Arona. Viveva a Milano, dove frequentava il liceo Moreschi. Era nipote di Cesare Costanzo, ex difensore civico di Arona e il padre Andrea è nato proprio ad Arona, città che in queste ore si è stretta simbolicamente attorno alla famiglia.

Crans-Montana non era un luogo nuovo per Chiara: la famiglia possiede una seconda casa nella località svizzera e la ragazza vi trascorreva spesso le vacanze natalizie. Anche il locale “Le Constellation”, teatro della tragedia, le era già familiare.

