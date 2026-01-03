Anche una 15enne di Biella gravemente ustionata nel rogo di Crans-Montana. Elsa Rubino si trova attualmente ricoverata in ospedale a Zurigo.

Anche una 15enne di Biella gravemente ustionata nel rogo di Crans-Montana

Tra i feriti più gravi dell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno nella discoteca “Le Constellation” di Crans-Montana c’è anche una ragazza biellese di appena 15 anni. Si tratta di Elsa Rubino, studentessa del liceo linguistico, che si trovava in Svizzera per trascorrere alcuni giorni di vacanza nella casa del padre. Lo riporta La Provincia di Biella.

La giovane è riuscita a mettersi in salvo uscendo dal locale avvolto dalle fiamme, ma ha riportato ustioni estese. Le informazioni arrivate a Biella parlano di una situazione clinica molto delicata: Elsa è ricoverata in un ospedale di Zurigo, dove i medici l’hanno posta in coma farmacologico. Le ustioni interesserebbero circa il 70 per cento del corpo e, al momento, le sue condizioni non consentono un trasferimento in Italia.

LEGGI ANCHE: Anche l’elisoccorso di Borgosesia ha prestato soccorso a Crans-Montana

Una famiglia molto conosciuta

Non appena appresa la notizia, la madre Isabella Donatelli ha raggiunto la figlia in Svizzera per starle accanto. L’eventuale rientro in Italia potrà avvenire solo dopo una stabilizzazione clinica, come già successo per altri giovani rimasti coinvolti nel rogo.

La notizia si è diffusa lentamente in città, suscitando forte apprensione. Elsa e la sua famiglia sono molto conosciute a Biella: il nonno materno, Luciano Donatelli, scomparso tre anni fa, era stato presidente dell’Unione Industriale. La madre è insegnante e proprio dal mondo della scuola sono arrivati i primi, immediati messaggi di vicinanza e solidarietà.

Si aggiorna il bilancio della tragedia

Intanto continua il bilancio drammatico dell’incendio in Svizzera, che ha causato decine di vittime e oltre un centinaio di feriti, molti dei quali giovanissimi. Tra le persone coinvolte ci sono anche ragazzi legati al territorio piemontese, mentre per alcuni dispersi con il passare delle ore le speranze si fanno sempre più flebili. In città e tra i compagni di scuola di Elsa prevalgono silenzio e attesa, con un unico desiderio condiviso: che la ragazza possa superare questo momento così difficile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook