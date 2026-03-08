Arresto cardiaco sulle alture sopra Varzo: muore uomo di 62 anni. La tragedia ieri pomeriggio: niente da fare per il malcapitato.

Arresto cardiaco sulle alture sopra Varzo: muore uomo di 62 anni

Tragedia nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, in Valle Divedro, dove un uomo di 62 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso arresto cardiaco.

L’allarme è scattato sulle alture sopra Varzo, quando è stata segnalata la presenza di una persona in grave difficoltà. Immediata la richiesta di intervento ai soccorsi: la centrale operativa ha attivato il personale del 118 e sul posto è stato inviato anche l’elisoccorso per raggiungere rapidamente la zona.

Inutile ogni tentativo di rianimazione

La vittima è Michele Quattri, 62 anni. I sanitari hanno tentato di prestargli assistenza non appena arrivati sul luogo dell’emergenza, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

L’episodio ha suscitato cordoglio nella zona della Valle Divedro e nel territorio dell’Ossola, dove la notizia si è rapidamente diffusa nel corso della serata.

