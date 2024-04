Asinella gravida cade nel torrente: salvata dai vigili del fuoco. Un difficile intervento per riconsegnare l’animale al proprietario.

Asinella gravida cade nel torrente: salvata dai vigili del fuoco

Singolare intervento dei vigili del fuoco in Ossola nella giornata di ieri, mercoledì 10 aprile. Nel territorio comunale di Bannio Anzino, in Valle Anzasca, due squadre di operatori sono entrate in azione per tirare fuori dai guai un’asina in stato di gravidanza che era caduta nel greto di un torrente.

Sul posto, in frazione Parcineto, sono intervenute una squadra dal comando provinciale di Verbania con autogrù, e una seconda squadra del distaccamento volontari di Villadossola.

Operazione difficile per recuperare l’animale

Le operazioni di recupero sono state lunghe e difficili, tant’è che sono proseguite praticamente per tutta la giornata. L’animale si era ferito nella caduta, ed era bloccato sulla sponda opposta del torrente rispetto alla strada.

Come riportano i colleghi de La Prealpina, per portarlo in una zona sicura i vigili del fuoco hanno deciso pertanto di realizzare una teleferica lunga circa 20 metri. In questo modo l’animale, dopo essere stato imbragato, è stato trasportato oltre il torrente.

Con utilizzo dell’ autogrù poi, è stato possibile sollevare l’asina e riconsegnarla al proprietario per sottoporla alle cure veterinarie. Sul posto erano presenti anche i carabinieri della stazione di Bannio Anzino.

