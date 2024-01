Auto cade da un ponte: morto conducente di 85 anni. Ha sbandato e ha superato il guard-rail: forse è stato colpito da un malore.

Auto cade da un ponte: morto conducente di 85 anni

Quando lo hanno raggiunto, nelle acque del fiume Tanaro, per lui non c’era più nulla da fare. Cordoglio per un pensionato di 85 anni che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 gennaio, è morto precipitando con la sua vettura da un ponte.

E’ accaduto sul ponte Macagno, fra Piozzo e Farigliano, nel Cuneese. L’uomo si chiamava Luciano Albesiano ed era al volante della sua Fiat Panda rossa. Mentre attraversava il ponte ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, che ha sbandato finendo per superare il guard-rail posto a protezionbe della carreggiata. Ed è finito nell’acqua una decina di metri più in basso.

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è stato lanciato da altri automobilisti. Sul posto sono quindi intervenute diverse squadre di vigili del fuoco da Mondovi, Dogliani e autogrù da Cuneo, oltre a una squadra Saf (speleo alpino fluviale). Sono quindi arrivati anche i carabinieri, che hanno chiuso al traffico la strada, e un’ambulanza del 118.

Per l’uomo non c’era però nulla da fare. Si cerca di ricostruire la dinamica per capire come mai la Fiat Panda abbia sbandato in modo così netto e repentino. Si ipotizza un malore del conducente.

