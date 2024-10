Auto contro un albero: conducente incastrato tra le lamiere. L’uomo è stato portato d’urgenza al “Maggiore” di Novara.

Auto contro un albero: conducente incastrato tra le lamiere

L’altra mattina una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Novara è intervenuta in via Carlo Panseri per un incidente che vedeva coinvolta un’auto che, per cause al vaglio degli agenti di Polizia Locale, si scontrava con un albero a bordo strada carambolando poi lungo la carreggiata. Lo riportano i colleghi di Prima Novara.

Ferito il conducente

Unico ferito il conducente che risultava incastrato tra le lamiere. I pompieri hanno provveduto ad estricarlo ed a consegnarlo alle cure del personale medico del 118 che lo ha trasportato in urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore”.

