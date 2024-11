Auto distrutta dalle fiamme lungo la A26 in zona Carpignano Sesia. LE FOTO

Auto distrutta dalle fiamme lungo la A26 in zona Carpignano Sesia. Il veicolo è stato completamente devastato: illesi i due occupanti.

Auto distrutta dalle fiamme lungo la A26 in zona Carpignano Sesia

Dell’auto sono rimaste solo lamiere contorte e gli interni inceneriti. Non ha risparmiato nulla il violento incento che nella serata di ieri, giovedì 31 ottobre, si è sviluppato in una Hyundai Tucson che stava percorrendo l’autostrada A26 in direzione Genova.

Giunto nel territorio del comune di Carpignano Sesia, il veicolo ha cominciato a emettere fumo dell’ainterno. Per fortuna i due occupanti si sono subito accorti della situazione pericolosa, si sono fermati a lato strada e si sono messi in salvo.

LEGGI ANCHE: Autovettura in fiamme sul raccordo autostradale al casello di Vercelli Ovest

L’intervento dei vigili del fuoco

Mentre i due contattavano i soccorsi, la Hyundai ha iniziato a bruciare ovunquq, ed è stata completamente avvolta dalle fiamme. Solo posto sono srrivati i vigili del fuoco di Romagnano, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il tratto di strada. Ma, come detto, della vettura non è rimasto quasi nulla. E’ stata sgomberata con l’intervento di un carroattrezzi.

Sul posto anche la polizia stradale di Romagnano per i rilievi del caso. Come detto, incolumi i proprietari della vettura.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook