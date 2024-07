Autovettura in fiamme sul raccordo autostradale al casello di Vercelli Ovest. Per fortuna gli occupanti sono riusciti ad accostare e uscire in tempo.

Momenti di fuoco lungo il raccordo autostradale tra la A26 e la A4, nel Vercellese. All’altezza del casello di Vercelli Ovest una vettura è infatti andata in fiamme. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 5 luglio. Sul posto, in zona via Trino all’uscita di Vercelli, sono arrivati i vigili del fuoco della centrale di Vercelli.

Gli occupanti sono usciti in tempo

Per fortuna il conducente è riuscito a fermarsi in un’area libera da altre autovetture, limitando una possibile propagazione delle fiamme. Tutti gli occupanti si sono quindi messi in salvo.

Una volta sul posto, i vigili del fuoco hanno estinto le fiamme che avvolgevano il veicolo e messo in sicurezza l’area circostante interessata. Non vi sono feriti. Sul posto anche i carabinieri di Vercelli per i rilievi di prassi.

