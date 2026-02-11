Auto esce di strada e si ribalta in un canale: muore un 54enne. Non si esclude l’uomo sia stato colpito da un malore durante la guida.

Auto esce di strada e si ribalta in un canale: muore un 54enne

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, martedì 10 febbraio, nel territorio di Caselle, in direzione Mappano Canavese. A perdere la vita è stato un uomo di 54 anni, residente in città.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16.20. Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, una Fiat Panda è improvvisamente uscita dalla carreggiata, terminando la corsa in un canale che costeggia la strada. Il veicolo si è ribaltato e il conducente è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo.

L’intervento dei soccorritori e dell’elicottero

Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme. In pochi minuti sono arrivati sul posto i vigili del fuoco con il nucleo speleo-alpino-fluviale, insieme ai sanitari del 118 e ai carabinieri della Compagnia di Venaria Reale. È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Le operazioni si sono concentrate sull’estrazione dell’uomo dalle lamiere, ma purtroppo le sue condizioni erano già disperate. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per il 54enne non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Si sospetta un improvviso malore

La vittima si chiamava Davide Della Giovampaola, operaio. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di frenata, elemento che lascia aperta anche l’ipotesi di un possibile malore alla guida.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, mentre la circolazione lungo via Mappano è stata regolata dalla polizia municipale.

