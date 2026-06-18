Auto in fiamme sulla A26 nella serata di ieri: intervengono i vigili. LE FOTO

Un incendio ha distrutto un’autovettura nella serata prima di ieri, mercoledì 17 giugno, lungo l’autostrada A26, in direzione Gravellona Toce, all’altezza del chilometro 112. Intorno alle 20.20 è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco della centrale di Vercelli, chiamata per domare le fiamme che avevano avvolto il mezzo.

Auto completamente avvolta dalle fiamme

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, l’autovettura era ormai completamente avvolta dalle fiamme. Il fuoco si era anche esteso ad alcune sterpaglie presenti nelle immediate vicinanze, rendendo necessario un intervento rapido per evitare che il rogo potesse estendersi ulteriormente.

La squadra della centrale di Vercelli ha provveduto alla completa estinzione dell’incendio e successivamente alla messa in sicurezza del veicolo. Le operazioni si sono concentrate sia sul mezzo sia sull’area circostante, per scongiurare nuovi focolai e garantire la sicurezza del tratto autostradale.

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Nessun ferito nell’incendio sulla A26

Non risultano feriti a seguito dell’incendio dell’auto sulla A26: per fortuna il conducente ha fatto in tempo ad accostare e a mettersi in salvo. La situazione, pur causando momenti di apprensione, si è conclusa senza conseguenze per le persone. Il mezzo è stato invece completamente devastato dalle fiamme.

Sul posto erano presenti anche la polizia stradale di Casale Monferrato e il personale dell’autostrada, impegnati nelle attività di competenza e nella gestione della viabilità. L’intervento ha permesso di riportare l’area in condizioni di sicurezza dopo il rogo.

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