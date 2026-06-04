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Camion avvolto dalle fiamme in autostrada: caos e lunghe code sulla A26

Paura l’altro pomeriggio tra Stresa e Brovello-Carpugnino: sul posto vigili del fuoco e polizia stradale, traffico paralizzato per ore.

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2 minuti fa

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Un camion ha preso fuoco l’altro giorno lungo l’autostrada A26 nel tratto compreso tra Stresa e Brovello-Carpugnino. L’allarme è scattato nel corso della giornata, quando dal mezzo pesante si sono alzate alte fiamme visibili anche a distanza. La situazione ha subito provocato forti rallentamenti alla circolazione.

Sul posto sono arrivati rapidamente i vigili del fuoco del Comando di Verbania, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza della carreggiata. L’intervento ha richiesto la temporanea gestione del traffico per consentire ai soccorritori di lavorare in sicurezza.
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Traffico bloccato e lunghe attese

A supporto delle operazioni è intervenuta anche la polizia stradale di Romagnano, che ha coordinato la viabilità e monitorato il tratto interessato dall’emergenza. L’incendio ha causato diversi chilometri di coda e pesanti disagi per gli automobilisti diretti verso il Verbano Cusio Ossola.

Non risultano persone ferite e le cause del rogo sono ora al vaglio degli operatori intervenuti. La colonna di fumo e la presenza dei mezzi di soccorso hanno però creato momenti di forte apprensione tra gli automobilisti in transito sulla A26.
Foto redazione

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