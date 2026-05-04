Auto in fiamme a Masserano: danni anche a un mezzo in sosta. Il fuoco si è esteso al telone di un rimorchio parcheggiato nelle vicinanze.

Auto in fiamme a Masserano: danni anche a un mezzo in sosta

Intervento degli operatori e delle forze dell’ordine l’altro giorno nel territorio comunale di Masserano, dove si è sviluppato un incendio che ha interessato un’autovettura. Il rogo si è poi propagato fino a coinvolgere anche il telone di un rimorchio appartenente a un camion parcheggiato nelle vicinanze. Le cause dell’accaduto sono ancora in corso di verifica.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Biella, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella successiva bonifica dell’area, oltre alla messa in sicurezza della zona. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

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Nessun ferito, danni alla vettura

Per fortuna non si sono avuti né feriti, né intossicati. L’auto colpita dalle fiamme ha però riportato danni rilevanti: alla fine la vettura è stata sgomberata con un mezzo apposito.

Foto d’archivio

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