Auto in fiamme questa mattina lungo la A4 nel Vercellese. LE FOTO

Auto in fiamme questa mattina lungo la A4 nel Vercellese. Intervento all’alba dei vigili del fuoco, per fortuna non ci sono feriti.

Auto in fiamme questa mattina lungo la A4 nel Vercellese

Momenti concitati nelle prime ore della mattinata di opggi, domenica 3 maggio, lungo l’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, nel territorio comunale di Borgo Vercelli. In questo tratto un’autovettura ha preso fuoco e in breve è stata avvolta dalle fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle 6 al chilometro 114 della carreggiata. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando centrale di Vercelli.

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Il conducente si è messo in salvo

Al loro arrivo, l’occupante del veicolo era già riuscito a mettersi in salvo uscendo autonomamente dall’abitacolo prima che finisse avvolto dal fuoco. I pompieri hanno quindi provveduto a domare completamente il rogo e a mettere in sicurezza l’area interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione e per gli altri automobilisti in transito.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno gestito la viabilità e svolto gli accertamenti del caso, insieme al personale dell’autostrada. Non risultano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio del mezzo.

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