Auto in fiamme: momenti di paura davanti all’ospedale di Biella. LE FOTO

Attimi di paura ieri, sabato 2 agosto, davanti all’ingresso principale dell’ospedale di Biella, dove una Fiat Stelvio ha preso fuoco nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30. Secondo quanto emerso, a causare l’incendio sarebbe stato un cortocircuito. L’auto era di proprietà di un medico chiamato in reperibilità.

A notare per primo il principio d’incendio è stato un operatore della All System, il servizio di sicurezza attivo presso la struttura sanitaria. L’uomo ha immediatamente lanciato l’allarme, avvisando le forze dell’ordine e i vertici dell’Asl. In pochi minuti sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Biella, con una autopompa serbatoio, e i carabinieri.

L’opera di spegnimento

All’arrivo dei soccorritori, le fiamme avevano già completamente avvolto la Stelvio, parcheggiata proprio davanti all’ingresso principale del nosocomio. Le alte temperature e il propagarsi dell’incendio hanno causato danni anche ad altre due vetture vicine, coinvolte solo parzialmente ma comunque danneggiate dal calore e dalle fiamme.

Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, l’incendio è stato rapidamente domato, evitando conseguenze ben più gravi. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita, e l’accesso all’ospedale è stato ripristinato nel giro di breve tempo.

