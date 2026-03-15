Auto finisce in un fosso: soccorsi in azione nel Vercellese. Gli occupanti sono rimasti imprigionati dell’abitacolo fino all’arrivo dei vigili del fuoco.

Auto finisce in un fosso: soccorsi in azione nel Vercellese

Incidente stradae in frazione Galli, nel territorio comunale di Crescentino: è accaduto nella giornata di ieri, sabato 14 marzo, e ha richiesto l’intervento dei soccorritori. Lo riporta Prima Chivasso.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura è uscita di strada finendo all’interno di un fosso a bordo carreggiata. L’impatto ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, allertati per mettere in sicurezza il mezzo e prestare assistenza alle persone coinvolte.

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I soccorritori in azione

Sul posto sono arrivati gli operatori del distaccamento di Livorno Ferraris, che si sono messi subito al lavoro per gestire la situazione e consentire le operazioni di soccorso in piena sicurezza. La squadra è stata impegnata nella stabilizzazione del veicolo e nel supporto ai passeggeri rimasti temporaneamente bloccati all’interno dell’abitacolo dopo l’uscita di strada.

In supporto ai pompieri sono intervenuti anche i sanitari. Sul luogo dell’incidente è infatti giunta un’ambulanza della Croce rossa italiana proveniente dal comitato di Chivasso, affiancata dall’équipe medica avanzata del servizio di emergenza 118.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure direttamente sul posto, valutando le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle cause dell’uscita di strada né sulle eventuali conseguenze per gli occupanti del veicolo. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area sono proseguite per consentire il completo ripristino delle condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato.

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