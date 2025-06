Auto finisce fuori strada e poi prende fuoco: coinvolte tre persone. Intervento dei vigili del fuoco, per fortuna gli occupanti sono riusciti a salvarsi.

Incidente stradale nel Vercellese nella tarda mattinata di oggi, con grave rischio per le tre persone coinvolte. Un’auto strada viaggiando lungo la strada provinciale 58, tra San Giacomo Vercellese e Villarboit. Poco prima delle 12, per motivi ancora da stabilire, il conducente ha perso il controllo e la vettura è uscita dalla carreggiata ed è finita nei campi. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

A seguito dell’impatto, la vettura ha poi preso fuoco, creando quindi una situazione di grave pericolo per le tre persone che erano a bordo.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto si sono portate una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Vercelli insieme a quella volontaria di Santhià.

Arrivati sul posto, i vigili del fuoco si sono occupati della completa estinzione dell’ incendio della vettura, e contemporaneamente hanno prestato soccorso ai tre malcapitat, presi in cura anche dagli operatori sanitari del 118. Per fortuna tutti e tre erano riusciti a uscire dalla vettura prima che il fuoco potesse divampare, e quindi hanno accusato traumi di entità non preoccupante.

Successivamente si provvedeva alla messa in sicurezza della zona interessata. Presenti sul posto anche i carabinieri della stazione di Arborio per i consueti rilievi e per cercare di ricostruire la dinamica dell’episodio.

