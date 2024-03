Auto fuori strada, finisce ribaltata nel campo: conducente positivo all’alcoltest. L’uomo si è rifiutato di venire portato in ospedale.

Auto fuori strada, finisce ribaltata nel campo: conducente positivo all’alcoltest

Esce di strada e finisce in un campo vicino alla carreggiata, con la vettura capottata. Poi però viene pure scoperto positivo all’alcoltest. E’ accaduto l’altro giorno in frazione Arro di Salussola, nel basso Biellese.

Erano stati i vigili del fuoco di Biella a intervenire lungo la strada provinciale 321 a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura, finita appunto capottata nel prato che costeggia la carreggiata.

LEGGI ANCHE: Incidente nel Vercellese, auto ribaltata nei campi

L’uomo rifiuta il ricovero

Il conducente, un uomo residente a Buronzo, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 ed il mezzo messo in sicurezza. Presenti anche i carabinieri per i rilievi di rito.

Come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, durante appunto questi rilievi, i militari hanno anche deciso di sottoporre il conducente al test alcolimentrico, ed è risultato un valore di alcol superiore al limite massimo consentito. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Invitato a sottoporsi ad accertamenti più accurati nel pronto soccorso, ha deciso di rifiutarsi, e si è allontanato in modo autonomo.