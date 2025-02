Auto intrappolata tra le sbarre, il treno riesce a frenare per miracolo. Tragedia sfiorata per pochi metri: partita un’indagine dei carabinieri.

Auto intrappolata tra le sbarre, il treno riesce a frenare per miracolo

Si è infilata tra le sbarre del passaggio a livello mentre si stavano chiudendo, ed è rimasta lì con l’auto imprigionata mentre stava arrivando il treno. Momenti da incubo nella mattinata di ieri, lunedì 10 febbraio, nella zona di Asti, dove si è realmente sfiorata la tragedia.

All’altezza di un casello ferroviario una donna è infatti rimasta bloccata sulla propria auto sui binari, senza più possibilità di fare manovra per torgliersi dai guai. Per fortuna il macchinista l’ha vista in tempo ed è riuscito a bloccare il convoglio pochi metri prima di entrare in collisione con l’auto.

Aperta un’indagine

La circolazione ferroviaria nella zona ha subito una serie di ritardi, dovuti alla necessità di rimuovere la vettura e di eseguire i rilievi. Ma soprattutto è andato in tilt il traffico nell’area cittadina.

E’ infatti stata aperta un’indagine per capire come sia stato possibile arrivare a una situazione così pericolosa: se si è trattato di un azzardo della donna o se ci sono anche altri problemi di sicurezza o sulle segnalazioni.

