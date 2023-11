Auto nel dirupo, donna morta intrappolata nelle lamiere. Lunghe operazioni per recuperare la vettura e la vittima dell’incidente.

Auto nel dirupo, donna morta intrappolata nelle lamiere

E’ uscita di strada in un tratto montuoso stretto e pieno di curve, finendo con la propria vettura in un dirupo a lato della strada. Tragica fine per un donna di 59 anni che l’altra sera è finita fuori dalla carreggiata lungo la strada provinciale 165 nella zona di Bosio, in provincia di Alessandria.

Molto probabilmente la donna ha sbagliato nell’impostare una curva lungo una strada difficile, complice anche l’oscurità che stava calando in zona.

L’arrivo dei soccorritori

Quando le squadre di soccorso sono arrivate sul posto, era ormai troppo tardi. I vigili del fuoco e il personale del 118 è riuscita a raggiungere l’auto in fondo al dirupo, trovandovi la donna imprigionata nell’abitacolo. Ma ormai per lei non c’era più nulla da fare: aveva cessato di vivere da qualche decina di minuti.

Le operazioni di recupero della vittima e della vettura sono state difficoltose, portate avanti dai vigili del fuoco arrivati da Ovada e da Alessandria. Con loro anche una squadra del Soccorso alpino di Alessandria. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato la donna a uscire di strada finendo nel burrone.

Foto d’archivio