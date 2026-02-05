Auto prende fuoco in superstrada tra Masserano e Cossato. Il veicolo è stato gravemente danneggiato dalle fiamme.

Auto prende fuoco in superstrada tra Masserano e Cossato

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 febbraio, lungo la superstrada nel tratto che collega Masserano a Cossato. Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre si trovava in marcia, riportando gravi danni a seguito dell’incendio.

L’episodio ha attirato l’attenzione di altri automobilisti in transito, alcuni dei quali si sono fermati per prestare aiuto. In particolare, un conducente avrebbe tentato un primo intervento per domare le fiamme, prima dell’arrivo dei soccorsi, senza però riuscire a spegnere completamente l’incendio.

LEGGI ANCHE: Auto in fiamme alla Guardella, intervengono i vigili del fuoco

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Biella, che hanno provveduto a estinguere il rogo e a mettere in sicurezza il veicolo, evitando che le fiamme potessero propagarsi o causare ulteriori pericoli alla circolazione. Le operazioni di soccorso hanno richiesto l’adozione di misure di sicurezza, con inevitabili rallentamenti al traffico nella zona interessata.

Fortunatamente non si segnalano persone ferite. Il conducente dell’auto è riuscito a fermarsi e a mettersi in salvo prima che l’incendio si sviluppasse completamente. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari e avviato gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo. Le cause dell’incendio restano al momento da stabilire. Lo riporta La Provincia di Biella.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook