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Auto si ribalta in un canale: momenti da incubo per una madre e i suoi due figli

Paura nella tarda mattinata di ieri: la vettura è uscita di strada e si è capovolta nel fossato a bordo carreggiata.

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13 minuti fa

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Una donna e i suoi due figli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 11 di ieri, lunedì 22 giugno. lungo la strada provinciale 11, all’altezza della frazione Montonero, vicino a Vercelli. L’auto sulla quale viaggiavano è finita fuori carreggiata, terminando la corsa capovolta in un canale laterale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Vettura fuori controllo

Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la provinciale. L’auto ha abbandonato la sede stradale e si è ribaltata nel canale che costeggia il tratto interessato dall’incidente.

Nonostante la violenza dell’uscita di strada, per fortuna gli occupanti sono riusciti a lasciare il veicolo. I primi soccorsi sono stati prestati dal personale sanitario, che ha preso in carico la donna e i due ragazzi per le verifiche e le cure necessarie.
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L’intervento dei vigili del fuoco

La squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Vercelli è arrivata rapidamente sul luogo dell’incidente. Al loro arrivo le persone coinvolte erano già state messe in sicurezza e affidate ai sanitari. I pompieri si sono quindi concentrati sulle operazioni tecniche, provvedendo alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e preparando il recupero della vettura dal canale.

Per riportare l’auto sulla carreggiata è stato necessario l’impiego dell’autogru, utilizzata per completare le operazioni di recupero in condizioni di sicurezza. I carabinieri hanno effettuato i rilievi sul posto e stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incidente ha provocato forte apprensione, ma non si segnalano conseguenze gravi per gli occupanti del mezzo.

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