Auto sbanda in autostrada e si ribalta: ci sono dei feriti

Pauroso incidente l’altra sera lungo l’autostrada A5, nel territorio del comune di Alice Castello. Il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura, ha inizato a sbandare ed è finito fuori dalla carreggiata. Alla fine l’auto ha terminato la sua corsa ribaltandosi completamente nella vegetazione che costeggia la carreggiata.

I soccorritori in azione

Come riportano i colleghi di Prima Vercelli, sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e del distaccamento volontario di Santhià. Una volta in posto i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, creando un varco per raggiungere i feriti. E, assieme ai sanitari, poter prestare le prime cure prima di farli trasportare in ospedale.

Sul posto dell’incidente c’era anche il personale sanitari di Caravino, la polizia stradale e il personale addetto alla viabilità. Il traffico è stato rallentato nella zona interessata dal sinistro, ma non ci sono stati incolonnamenti, visto anche la modesta affluenza di veicoli.

