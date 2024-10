Scontro tra auto e ambulanza sull’autostrada A26. E’ rimasto ferito il consucente della vettura, traffico rallentato per permettere i soccorsi.

Scontro tra auto e ambulanza sull’autostrada A26

Impatto tra un’auto e un’ambulanza lungo l’autostrada A26, tra i caselli di Casale Monferrato Nord e Casale Monferrato Sud, in direzione Genova-Alessandria. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 15 ottobre.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti agenti della polizia stradale e gli operatori del 118. Il traffico è stato rallentato ma non bloccato: gli agenti hanno infatti disposto il transito solo lungo una singola corsia, fino allo sgombero dei veicoli coinvolti e alla messa in sicurezza del tratto.

Il conducente della vettura è rimasto ferito, ed è stato preso in cura dai sanitari del 118, che lo hanno accompagnato al pronto soccorso. In ogni caso, nulla di grave.

