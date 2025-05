Auto si capovolge e prende fuoco lungo la A4: c’è un ferito. Il conducente stato accompagnato al pronto soccorso.

Momento di paura nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 8 maggio, lungo l’autostrada Torino-Milano. Intorno alle 13.30 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris e un’alrtra dei volontari di Santhià sono dovute intervenire poco distante dal casello di Borgo d’Ale per un incidente autonomo. Un’autovettura si era incendiata dopo essersi capovolta lungo la carreggiata in direzione Torino. Lo riportano anche i colleghi di Prima Vercelli.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma in ogni caso non sono state coinvolte altre vetture.§

Un ferito in ospedale

All’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco il conducente era già riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo ed era stato preso in cura dal personale sanitario del 118. L’uomo è stato stabilizzato e portato al pronto soccorso, per fortuna non in gravi condizioni.

L’intervento dei vigili del fuoco ha portato alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’ area interessata. Presente sul posto anche la polizia stradale e il personale dell’autostrata per la gestione del traffico durante le operazioni di soccorso.

