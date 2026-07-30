Auto si ribalta e precipita nel vuoto: 71enne lotta tra la vita e la morte

Grave incidente stradale poco prima delle 11 di oggi, giovedì 30 luglio, a Boleto, frazione del comune di Madonna del Sasso. Un uomo di 71 anni è rimasto coinvolto in un violento fuori strada mentre percorreva una curva di via Frua. L’auto si è ribaltata ed è precipitata per alcuni metri lungo la scarpata. I soccorsi lo hanno trovato in arresto cardiaco.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato affidato all’equipe dell’elisoccorso decollato da Borgosesia, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore della Carità di Novara.

Ricoverato in rianimazione al Maggiore della Carità

Le condizioni del 71enne sono apparse fin da subito estremamente critiche. Dopo il trasferimento in ospedale, i medici lo hanno ricoverato nel reparto di rianimazione, dove resta sotto stretta osservazione. La prognosi è riservata e saranno decisive le prossime ore per valutare l’evoluzione del quadro clinico.

L’intervento dell’elisoccorso ha consentito di ridurre i tempi di trasporto verso il principale presidio sanitario della provincia, offrendo al paziente le migliori possibilità di ricevere cure altamente specialistiche. La rapidità delle operazioni di soccorso si è rivelata fondamentale in una situazione resa ancora più delicata dall’arresto cardiaco riscontrato all’arrivo dei sanitari.

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Da chiarire le cause dell’uscita di strada

Resta ora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per cause ancora in corso di accertamento, l’automobilista avrebbe perso il controllo della vettura mentre affrontava una curva di via Frua. Il mezzo è uscito dalla carreggiata, si è cappottato e ha terminato la propria corsa dopo un volo di alcuni metri lungo il pendio adiacente alla strada.

Gli accertamenti serviranno a stabilire se il fuori strada sia stato provocato da un malore improvviso, da un problema meccanico oppure da altri fattori. Nel frattempo la comunità di Boleto segue con apprensione gli sviluppi della vicenda, nella speranza che il 71enne possa superare le gravissime conseguenze riportate nell’incidente.

Foto redazione

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