Auto si schianta contro un albero: morto il conducente

Incidente mortale nei pressi di Chivasso, E’ accaduto a Castagneto Po nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 gennaio. L’auto, una Seat Ibiza, stava viaggiando in direzione di San Raffaele Cimena quando, per cause in via di accertamento,ha cominciato a sbandare, è uscita di carreggiata e si è schiantata contro un albero a bordo strada.

Per fortuna non ci sono stati altri mezzi coinvolti nell’episodio. Nel violento scontro, il conducente del mezzo ha perso la vita. Si tratta di un uomo di 86 anni di San Raffaele Cimena. Una tragedia che avviene a una settimana di distanza dall’incidente mortale in cui è morta Elena Marone, una giovane mamma sempre di San Raffaele Cimena.

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto dell’incidente è giunta l’ambulanza medicalizzata del 118 di Chivasso, l’ambulanza di Gassino. Oltre agli operatori sanitari, anche carabinieri di Chivasso e di Casalborgone e il nucleo radiomobile.

Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, secondo una prima ricostruzione dei fatti alla base dell’incidente mortale ci sarebbe un malore del conducente. A lanciare l’allarme è stato un ciclista che ha fermato una pattuglia del Carabinieri di Casalborgone che transitava poco distante.