Auto tampona carrozza turistica: il cavallo ferito è stato abbattuto. Animalisti all’attacco: vietare questi mezzi in tutta Italia.

Auto tampona carrozza turistica: il cavallo ferito è stato abbattuto

Un’auto tampona una carrozza turistica e il cavallo rimane gravemente ferito, tanto da dover essere abbattuto poco dopo. È accaduto nella giormnata di ieri, domenoica 3 dicembre, a Piverone, località tra Biellese e Canavese. Purtroppo nell’incidente l’animale ha riportato ferite molto gravi, e il veterinario dell’Asl To4 ha deciso la soppressione.

LEGGI ANCHE: Cavallo in un dirupo a Valdilana: intervengono i vigili del fuoco

La denuncia della Protezione animali

L’episodio è stato denunciato dall’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) che ora chiede di vietare l’uso di animali per questo tipo di attività.

L’associazione annuncia che «chiederà formalmente al Comune e alla Città metropolitana di Torino se il cocchiere sia in possesso di una regolare licenza». E rilancia la sua battaglia per «l’abolizione delle botticelle e di tutti i veicoli a trazione animale», e chiede a Governo e Parlamento una legge «che vieti l’uso di poveri animali costretti a trainare carrozze in strada».

«La riconversione di tali licenze sarebbe opportuna dal punto di vista etico, e rappresenterebbe anche un segnale di sensibilità ecologica laddove si passasse alla trazione elettrica, così come è stato fatto nella Reggia di Caserta dove, dopo la morte tragica di un cavallo nell’agosto del 2020 per fatica e caldo, si è deciso di adottare per il trasporto dei turisti una flottiglia di golfcar».

Su Prima Torino leggi “Abbattuto il cavallo che trainava una carrozza turistica coinvolta in un incidente”