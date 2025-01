Autobotte piena di gpl si ribalta sulla strada, momenti di paura. Il carburante è stato fatto bruciare nei pressi del luogo dell’incidente.

Autobotte piena di gpl si ribalta sulla strada, momenti di paura

Momenti di apprensione per una autobotte piena di gpl che è uscita di strada e si è ribaltata nei pressi della carreggiata con il suo pericoloso contenuto. E’ accaduto nella mattinata di ieri a Casalborgone, centro nei pressi di Chivasso, in strada Gianella. Lo riportano i colleghi di Prima Chivasso.

Vista la pericolosità della situazione, sono giunti sul posto i vigili del fuoco di Torino e di Milano. E il fatto è stato anche segnalato alla prefettura di Torino. La strada è stata chiusa al traffico e i soccorritori si sono subito messi al lavoro per mettere ni sicurezza il mezzo.

La bruciatura del gas

Quindi hanno preso il via le operazioni di travaso del gpl dal camion. E’ intervenuta anche la squadra Aib locale. Sul posto anche i carabinieri di Casalborgone, la polizia locale e il sindaco Francesco Cavallero. Sono in corso le indagini per comprendere le cause del ribaltamento.

E’ quindi stata posizionata una apposita torrenta nelle vicinanze del camion, e il gpl è stato fatto bruciare in modo controllato, per evitare esplosioni. Le operazioni si sono concluse solo nel tardo pomeriggio.

