Autocisterna sversa prodotti chimici lungo la strada 299. Parecchi automobilisti hanno avuto irritazioni all’apparato respiratorio.

Autocisterna sversa prodotti chimici lungo la strada 299

Occhi e polmoni irritati per numerosi automobilisti che nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 luglio, si sono ritrovati a transitare lungo la strada 299 nella zona di Agognate. Un’autocisterna aveva avuto un guasto, rilasciando sulla carreggiata una notevole quantità di una sostanza chimica irritante, dall’odore pungente simile all’ammoniaca.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Novara, che hanno ripulito e messo in sicurezza il tratto di strada interessato dallo sversamento. E’ intervenuta anche l’Arpa per le analisi ambientali del caso, e la polizia per gestire il transito.

Foto d’archivio

