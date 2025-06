Fa il bagno nel Sesia e sparisce: la tragedia sotto gli occhi degli amici. E’ accaduto nei pressi di Casale Monferrato, la vittima aveva solo 24 anni.

Fa il bagno nel Sesia e sparisce: la tragedia sotto gli occhi degli amici

Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia lungo la sponda destra del fiume Sesia. E’ avvenuto poco distante da Casale Monferrato, tra Terranova e Pontesesia, dove un giovane è scomparso nelle acque del fiume mentre faceva il bagno. E’ accaduto ieri, giovedì 19 giugno.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi e i lunghi tentativi di rianimazione, per il ragazzo – un giovane afgano del 2001, probabilmente ospite di una comunità per stranieri del comune di Candia Lomellina – non c’è stato nulla da fare.

La tragedia davanti agli amici

La dinamica dell’incidente appare chiara: secondo alcuni testimoni presenti, il giovane si è immerso nel fiume per cercare refrigerio dal caldo, ma è andato subito sott’acqua e non è più riemerso. La scena si è consumata davanti agli occhi attoniti di alcuni amici che erano con lui, intenti a godersi un momento di relax lungo il fiume.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori della Croce azzurra Robbiese, i vigili del fuoco con due elicotteri – tra cui il Drago – e squadre di terra. Le ricerche si sono concentrate nel tratto casalese del fiume Sesia, un’area conosciuta per lo svago ma ufficialmente interdetta alla balneazione.

Il ritrovamento del corpo

Le operazioni di soccorso sono state rese complesse dalla corrente e dalla conformazione del fiume. Dopo il ritrovamento del corpo, i soccorritori hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione, tra cui il massaggio cardiaco, purtroppo senza successo. Sul posto è giunta anche un’unità del 118, oltre ai carabinieri di una Compagnia lombarda e ai sommozzatori, che hanno supportato le operazioni subacquee.

Presente sul luogo anche il sindaco di Candia Lomellina, Antonio Brianta, che ha confermato che il giovane era ospite di una struttura di accoglienza della zona.

Foto d’archivio

