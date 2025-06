Turista cade nel torrente: si salva aggrappandosi a una roccia. Momenti di paura, ma alla fine il 32enne è stato tratto in salvo dai soccorritori.

Turista cade nel torrente: si salva aggrappandosi a una roccia

Mattinata di paura al laghetto di Santino, al confine tra Verbania e San Bernardino Verbano. E’ accaduto ieri, domenica 15 giugno. Un turista straniero di 32 anni è stato protagonista di un brutto incidente mentre attraversava a piedi il torrente San Bernardino.

L’episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Per cause accidentali, il giovane ha perso l’equilibrio ed è scivolato nelle acque del fiume. La corrente lo ha trasportato per alcuni metri, facendolo superare anche alcune rapide, fino a quando è riuscito a fermarsi aggrappandosi a un grosso masso affiorante dal letto del fiume.

L’allarme lanciato da alcuni passanti

Fortunatamente, alcuni passanti si sono accorti della scena e hanno immediatamente prestato il primo aiuto, lanciandogli delle corde per tenerlo in sicurezza in attesa dei soccorsi. Nel frattempo è stato allertato il 112, che ha inviato sul posto la squadra fluviale dei vigili del fuoco di Verbania.

I pompieri hanno raggiunto l’uomo, lo hanno messo in sicurezza con un giubbotto salvagente e lo hanno riportato a riva. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 che ha valutato le condizioni del turista: fortunatamente era illeso e non è stato necessario il ricovero in ospedale.

