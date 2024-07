Beccato a velocità folle sulla statale: ritirata la patente. Una serie di infrazioni punite con una maxi multa.

Beccato a velocità folle sulla statale: ritirata la patente

Un uomo, sui 50 anni e residente nel Verbano Cusio Ossola è stato fermato dalla polizia stradale dopo essere stato beccato a sfrecciare a velocità folli lungo la statale del lago Maggiore. Per lui, ritiro immediato della patente e una maxi multa da 800 euro.

Il veicolo era stato segnalato da altri automobilisti, preoccupati dalla guida spericolata dell’irresponsabile autista. In questa zona collinare nel territorio di Verbania, avrebbe infatti commesso una serie di infrazioni del Codice della strada, tra le quali appunto velocità oltre ogni limite consentito e persino un sorpasso folle in una curva tra Ghiffa e Oggebbio.

La maxi multa

La Polstrada, dopo aver accertato parte di queste irregolarità, avrebbe segnalato il veicolo ad una pattuglia più avanti nella strada, che lo ha poi fermato e sanzionato. La decisione è stata quindi quella del ritiro immediato con sospensione della patente, decurtazione di 36 punti da essa e infine una multa di 800 euro per la serie di effrazioni commesse.

