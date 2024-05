Benzinaio e cliente finiscono nei guai per una bombola di Gpl. Sorpresi dalla Finanza mentre la riempivano all’erogatore, operazione pericolosa e vietata.

Maneggiare il Gpl è una cosa potenzialmente pericolosa: per questo non è consentito riempire bombole direttamente dagli erogatori delle stazioni di servizio. E’ una pratica che può portare a tragedie, si pensi a quanto avvenne a San Germano Vercellese proprio da una bombola riempita dal benzinaio.

Una manovra di questo tipo è stata notata dai finanzieri di Vercelli, nel corso di una serie di controlli volti a contrastare eventuali illeciti in materia di commercializzazione di prodotti energetici.

Benzinaio e cliente sorpresi sul fatto

Come riporta Prima Vercelli, l’altro giorno una pattuglia in servizio a Vercelli ha infatti sorpreso il gestore di un distributore stradale di carburante intento a riempire dall’impianto di erogazione per autovetture, grazie ad un adattatore di metallo, di una bombola di Gpl a uso domestico. Bombola che era stata fornita da un occasionale cliente e riposta pericolosamente nel bagagliaio della propria autovettura.

Operazione vietata e rischiosa

L’operazione è conveniente dal punto di vista economico, ma è pericolosa. Per questo viola sia la normativa di settore che le rigorose prescrizioni di sicurezza che prevedono l’imbottigliamento del gas per uso domestico a cura di ditte autorizzate e specializzate al fine di garantire i limiti di riempimento previsti dalla legge.

La bombola è stata sequestrata ed affidata a una ditta specializzata nella detenzione di materiali esplodenti e infiammabili al fine di scongiurare il rischio di accidentali esplosioni.

Invece l’esercente l’impianto stradale di carburante e il cliente sono stati segnalati alla Prefettura per l’eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative a seguito dell’accertamento della violazione.

