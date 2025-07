Biellese in lutto: muore in un incidente l’imprenditore Francesco Montoro. Patron della cooperativa Eurotrend, era ben conosciuto anche in Valsessera e Valsesia.

Biellese in lutto: muore in un incidente l’imprenditore Francesco Montoro

Un drammatico incidente stradale ha scosso questa mattina il Biellese. A perdere la vita è stato Francesco Montoro, noto imprenditore 69enne, fondatore e storico presidente di Eurotrend, azienda che aveva guidato per oltre trent’anni. Lo scontro fatale è avvenuto a Ponderano, lungo la strada del Maghettone, coinvolgendo l’auto di Montoro, un Maggiolone, e un camion.

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta l’intera comunità biellese. Come riporta La Provincia di Biella, Montoro era infatti una figura molto conosciuta e stimata, non solo per il suo ruolo imprenditoriale ma anche per il suo impegno nel mondo dello sport. Negli ultimi quindici anni era stato attivamente coinvolto con Pallacanestro Biella, società della quale è stato sponsor e dirigente, contribuendo ai successi del club, tra cui la vittoria della Coppa Italia. In passato fu anche sponsor della squadra di calcio La Biellese.

Una persona molto conosciuta

Francesco Montoro e la sua coop Eurotrend erano ben conosciuti anche in Vaslesia e Valsessera, avendo gestito per anni anche alcuni importanti servizi pubblici. Il territorio piange oggi una figura di riferimento, un uomo che ha saputo coniugare imprenditoria, sport e passione per il territorio.

Si indaga sulla dinamica dello scontro

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, il violento impatto ha fatto uscire il camion fuori strada. Per Montoro, purtroppo, i soccorsi del 118 si sono rivelati inutili: è deceduto sul colpo. Ferito invece il conducente del mezzo pesante, ora ricoverato in ospedale.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale per i rilievi e la messa in sicurezza della strada.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook