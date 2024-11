Bimba annegata dalla madre nella vasca da bagno: la donna soffriva di depressione. Trovati alcuni biglietti: “Non ce la faccio più, Non ce la faccio a crescerla”.

Bimba annegata dalla madre nella vasca da bagno: la donna soffriva di depressione

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia avvenuta ieri, venerdì 22 novembre, a Nole Canavese, dove una bimba di appena 10 mesi è stata annegata nella vasca dalla mamma. Secondo quanto trapelato in queste ore, la donna, Carola Finatti, 34 anni, soffriva di depressione post partum. Era in cura da tempo ed ora è ricoverata all’ospedale “Molinette” di Torino per le ferite che si è inferta dopo aver affogato la bimba. Come riporta Prima Torino, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

La donna era sostanzialmente seguita quasi a vista dalla sua famiglia e dallo stesso marito. I suoi genitori, i nonni della bimba, ieri sono stati in sua compagnia fino a pochi minuti della tragedia, in quanto il papà della piccola Perla sarebbe tornato a casa di li a poco.

Il nonno intervistato al Tg regionale

«Non so se l’ha uccisa o no, non sappiamo ancora niente, siamo arrivati a casa e abbiamo trovato la bambina che non respirava più. La mamma soffriva un po’ di depressione, dopo il parto ma nessun segnale particolare. L’ha trovata mio figlio quando è tornato da lavorare». Questa la versione del nonno della piccola al telegiornale regionale.

Dunque, minuti essenziali che hanno permesso alla 34enne di commettere l’atto che ha spezzato per sempre la vita alla neonata.

Ma Carola ha anche scritto una serie di biglietti prima di uccidere la figlia. Parole che rivelano un disperazione: “Non ce la faccio più”, “Non riesco a tenere la bambina”, “Non ce la faccio a crescerla”.

La tragedia scoperta dal marito

Il dramma è stato scoperto dal marito Antonio Parrinello al ritorno dal lavoro. L’uomo ha chiamato i soccorsi e al telefono con il 118 ha tentato disperatamente di rianimare sua figlia Perla, ma non c’era più nulla da fare. Avrebbe trovato tutte le porte chiuse tranne una finestra da cui è riuscito a entrare. E in bagno si è trovato di fronte alla bimba annegata nella vasca.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook