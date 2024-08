Bimba di due anni travolta e uccisa nel parcheggio dell’ospedale. Indagata un’infermiera per omicidio stradale e la madre per abbandono di minore.

Bimba di due anni travolta e uccisa nel parcheggio dell’ospedale

Una bambina di appena due anni ha perso la vita l’altro giorno dopo essere stata investita da un suv nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La vettura era guidata da un’infermiera dello stesso ospedale.

La piccola si trovava lì con la madre:è subito stata soccorsa a portata al pronto soccorso del medesimo nosocomio e poi al Regina Margherita. Ma la mattina seguente, nonostante gli sforzi dei sanitari, ha cessato di vivere a causa di un arresto cardiaco, dopo una notte di agonia.

Ricoverata per lo choc anche la donna di 57 anni che l’ha accidentalmente investiva mentre faceva manovra. Il caso aveva inizialmente suscitato un vivace polemica: la piccola è infatti la figlia di una famiglia rom, e c’era chi si era scagliato contro chi porta i bambini a mendicare. In realtà, la famiglia era all’ospedale per una visita a una persona ricoverata. Ne parlano anche i colleghi di Prima Torino.

Due persone indagate

Inizialmente era stata iscritta nel registro degli indagati (un atto dovuto) la 57enne che era alla guida del suv, e il reato ipotizzato è quello di omicidio stradale. Poi è finita sotto indagine anche la madre della bimba: nei suoi confronti l’ipotesi di reato è quella di abbandono di minore.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook