Bimbo di due anni cade da un balcone del secondo piano

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Regina Margherita di Torino un bimbo di due anni precipitato da un’altezza di circa 8 metri da un balcone del secondo poiano di un’abitazione. E’ accaduto intorno alle 16.30 di oggi, venerdì 22 marzo, a Gassino, nel Torinese. Il bambino è caduto dal balcone sul retro della palazzina in via Circonvallazione.

È stato soccorso e trasportato con l’elicottero del 118. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. La madre era impegnata nelle faccende domestiche e non ha visto che il bimbo si stava mettendo in pericolo. Ha subito segnalato l’accaduto. Gli accertamenti sono in corso.

Si è arrampicato sulla ringhiera

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, il bambino si sarebbe arrampicato alla ringhiera del balcone, sfuggendo al controllo della madre, che al momento dell’incidente stava svolgendo le proprie mansioni domestiche.

I soccorritori hanno agito per stabilizzare il piccolo e trasportarlo d’urgenza all’ospedale più vicino. Le autorità locali, tra cui i carabinieri di Castiglione Torinese, hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente.

Sconcerto nella comunità locale

La comunità locale si stringe attorno alla famiglia del bambino, augurandosi una pronta guarigione e fornendo il proprio sostegno in questo momento difficile. La speranza è che l’incidente possa sensibilizzare sull’importanza della sicurezza domestica e portare a un maggiore impegno nella prevenzione degli incidenti domestici, specialmente nei confronti dei più vulnerabili.

