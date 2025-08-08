Bimbo piemontese di 9 anni muore dopo un malore in spiaggia. La tragedia durante una vacanza in Liguria. I genitori donano gli organi.

Bimbo piemontese di 9 anni muore dopo un malore in spiaggia

Non ce l’ha fatta un bambino piemontese di 9 anni colto da un grave malore l’altro giorno mentre si trovava in vacanza ad Albenga, in provincia di Savona. Il piccolo, residente a Orbassano, si era accasciato improvvisamente mentre giocava sulla spiaggia. Immediati i soccorsi: dopo le prime cure sul posto, il bambino era stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e, vista la gravità delle sue condizioni, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Gaslini di Genova.

Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale sanitario, il cuore del piccolo ha smesso di battere. A confermarlo è l’Asl 2 della Liguria, che in una nota ufficiale ha espresso «la più profonda vicinanza e il più sentito cordoglio per il tragico epilogo». L’automedica era arrivata in 4 minuti da Alassio, «ampiamente nei tempi previsti dal protocollo”, ma le condizioni cliniche del bambino “sono apparse sin da subito estremamente critiche».

La generosità della famiglia

Una tragedia che ha profondamente scosso medici, soccorritori e volontari. «Gli operatori hanno continuato a sperare, fino all’ultimo, in un esito diverso”, sottolinea ancora l’Asl, che definisce quanto accaduto “una vicenda che ha suscitato grande commozione e partecipazione emotiva».

L’ospedale Gaslini ha confermato che il bambino era arrivato in condizioni già gravemente compromesse a seguito di un arresto cardiaco avvenuto in spiaggia. Nonostante gli sforzi di rianimazione e cure intensive, non c’è stato nulla da fare.

In un momento di dolore inimmaginabile, i genitori hanno compiuto un gesto di enorme altruismo, scegliendo di donare gli organi del loro figlio. «Un atto che contribuirà a salvare altre vite e che testimonia un profondo senso di generosità», scrive la direzione dell’Istituto Gaslini, che ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia.

